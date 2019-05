Kontaktivaba kaardimakse jõuab Elroni rongidesse järgmisel aastal

«Pangakaartide kasutamine on allutatud väga rangetele rahvusvahelistele tehnilistele ja turvanõuetele (EMV - Europay/MasterCard/Visa nõuded) ning tagamaks nõuetele vastav ja tulevikukindel lahendus, peavad Elroni piletimasinad olema sertifitseeritud vastavalt uutele reeglitele. See aga tähendabki, et piletimasina maksemooduli tarkvaras tuleb teha muudatused ning masinad uuesti sertifitseerida,» lisas ta.

Nii süsteemi arendaja Ridango kui ka Elron loodavad kaardimaksed võimalikult kiiresti käivitada. «Linnasisest ja lähiliiklust teenindavatel elektrirongidel on peatuste vahed väga lühikesed. Kuna tavapärane kaardimakse võtab rohkem aega, ei ole me seni saanud elektrirongides kaardimakset kasutusele võtta – me lihtsalt ei jõuaks kõiki kliente selliselt teenindada. Samas mõistame suurepäraselt, et see teeks paljude klientide elu mugavamaks, mistõttu loodame võimalikult kiiresti kaardimakse piletimasinates tööle saada,» tõdes Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.