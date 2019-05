Äpitaksode juhid põhjustavad tavataksodest kaks korda sagedamini õnnetusi

«Kuigi tänavu on äpitaksod põhjustanud õnnetusi vähem kui mullu, siis äpitaksod on ikkagi mäekõrguselt kõige suurema kahjusagedusega sõidukite segment. Liiklusohutuse seisukohalt on hädavajalik, et regulatsioon tagaks kaasliiklejate ja reisijate ohutuse,» ütles LKF-i juht Mart Jesse.