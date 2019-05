Kaupmeeste Liit: alkoholi hinda hakatakse langetama järk-järgult

Kuna kaupmehed on soetanud 1 - 3 kuu laovarud, millelt on tasutud vana kõrgem aktsiis, siis hakkavad hinnad tõenäoliselt langema järk-järgult, sõltuvalt sellest, kui kiiresti vanad varud müüdud saavad ja tootjatega sisseostuhindade muudatustes kokku lepitakse, ütles Peil pressiteates.

Ka aktsiisitõusude mõju avaldus viiteajaga, kuni soodsama aktsiisiga kaupa jätkus. Peili sõnul on suurim õlle käibekiirus ja seega on õllele oodata hindade langust kõige kiiremini. Viimasena muutuvad hinnad ilmselt lahjadel veinidel, mida suure veinivalikuga kauplustes on varutud rohkem ja mis kauem riiulil ostjat ootavad.