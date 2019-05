Rimi võtab juunist kasutusele käsiskännerid

«Hetkel on Mustamäe Sõpruse Rimi varustatud 96 käsiskänneriga – usun, et kliendid saavad nende käsitsemisega hästi hakkama,» sõnas Rimi formaadijuht Jelena Koginova. «Järgmine meie kauplus, kus käsiskännerid on juba olemas, on peatselt avatav Ülemiste Rimi hüpermarket. Eesti kliendid on ostupultide kasutamisega harjunud ning loodetavasti on need lähitulevikus kõigis suuremates Rimides.»

Jelena Koginova rääkis, et kõige enam kasutatakse iseteeninduskassasid tipptundide ajal, mil järjekorrad on keskmisest pikemad ning inimesed kiirustavad koju. «Suurema ostukorvi puhul on käsiskänner väga hea variant, kuna klient saab riiulite vahel oma kaubad otse kotti laduda ehk ära jääb ajakulu asjade tõstmisel korvist kotti. Samuti ei kulu aeg järjekorras seismisele. Soovitan tipptunnil kindlasti proovida käsiskännerit ka neil, kes seda varem mõnes teises poes katsetanud pole – tegemist on väga lihtsa lahendusega, mille kasutamine hakkab kindlasti meeldima.»

«Selleks, et kasutada Rimi skännerit, on vaja enne aktiveerida Rimi kliendikaart,» märkis Koginova. «Kui täna läheb skänneri aktiveerimiseks vaja füüsilist kaarti, siis teeme tööd selle nimel, et tulevikus saaks skänneri aktiveerida ka mobiilse kliendikaardiga.»

«Skänneri kasutamise teeb mugavamaks ka see, et kui klient on asetanud skänneri juba oma pessa, aga unustanud mõne toote läbi piiksutada või soovib viimasel hetkel veel võtta lisaks ostukoti, saab seda teha iseteenindusterminalis vahetult enne maksmist. Skänneri eripära on, et kaalutooted pole numbri järgi, vaid nimedega – täpselt sama süsteem on meie iseteeninduskassades,» selgitas Rimi formaadijuht.