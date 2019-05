Klient tankis viieliitrisesse kanistrisse kuus liitrit

Neste kommunikatsioonijuhi Risto Sülluste sõnul ei ole plastkanister ametlik mõõtevahend. «Kinnitame, et kõik Neste kütusetankurid on ametlikult taadeldud selleks volitatud ettevõtte AS Metrosert poolt. Kontrolli teostatakse regulaarselt ning kõik tangitud liitrid vastavad reaalsetele kogustele,» sõnas Sülluste ja lisas, et Viimsi tankla ametlik kalibreerimine toimus käesoleva aasta mai kuu alguses.