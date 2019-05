Kuidas petuskeemidest hoiduda?

Usalda, aga kontrolli!

Kirjade puhul, kus teavitatakse loteriivõidust, ootamatult sülle langenud pärandusest või toetusest, tasuks säilitada kaine mõistus ning mõelda kuivõrd tõenäoline see on. Tuleks hoiduda ülekannetest, mis on justkui raha saamise eelduseks (tasud advokaatidele, mitmesugused maksud, jms). Kuna palju selliseid petukirju saadetakse ÜRO nime alt, siis siit lehelt leiab soovitusi nendest hoidumiseks.

Mida suurem lubatud tulu, seda suurem risk

Sümpaatsed internetituttavad, kes küsivad raha

Romantika otsingutel olevatel inimestel tuleks hoiduda kontaktidest, mille käigus soovitakse raha ülekandmist lennupiletite ostmiseks, pakkide lunastamiseks või ootamatult lähedastega tekkinud tervisekulude katteks. Levinud on see, et hädasolija ei küsi lihtsalt raha, vaid nimetab seda laenuks. Sel juhul antakse lubadus raha esimesel võimalusel tagastada, kuid seda ei juhtu. Paljud romantiliste suhete nn käsikirjad ja stsenaariumid on välja toodud siin lehel.

Küberturvalisuse ABC

Internetis liigeldes tasub alati veenduda, et veebileht, kuhu on tarvis isiklikke andmeid sisestada, on kaitstud turvalise krüpteeritud ühendusega. See tähendab, et veebiaadressi alguses on kirjas https ja kuvatud on tabaluku märge. Lisaks tasub veenduda, et veebiaadress on täht-tähelt seesama, mis peaks olema (google.com versus g00gle.com). Rohkem nõuandeid turvaliseks käitumiseks leiad Riigi Infosüsteemi Ameti kodulehelt.