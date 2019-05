Ka prügi jätmine konteinerite kõrvale on karistatav

«Pirita piirkonna mupo ametnikud saavad peaaegu igapäevaselt tegeleda prügistajatega – kes jätab jäätmed metsa alla, kes hoopis konteinerite kõrvale. Mõnel inimesel on väärarusaam, et konteineri kõrvale prügi jätmine on vastutustundlik käitumine,» ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.