Mida teha, kui keegi on sinu nimel laenu võtnud?

BB Finance OÜ makse- ja laenuosakonna juhi Aljona Metsa sõnul ei olenende ettevõttel sarnaseid kaasusi õnneks palju, kuid paar korda aastas tuleb neid siiski ette. «Tihtipeale pöördub klient ise meie poole kahtlusega, et nende andmeid on kuritarvitatud ning nende nimele laenu võetud. Õnnelikul kombel on enamus selliseid pöördumisi jäänud aga vaid kahtlusteks,» ütles Mets.

Kui kliendil on tekkinud kahtlus, et tema nimel ja tema isikuandmeid kuritarvitades on sõlmitud krediidileping, soovitab Mets esimese asjana pöörduda krediidiandja poole. Koostöös kliendiga tuvastab kliendihaldur, kas kahtlus laenutaotluse esitamisest võõrale nimele vastab tõele või mitte. Juhul, kui on alust arvata, et andmeid on kuritarvitatud ning teise inimese nimele on esitatud laenutaotlus, sulgeb kliendihaldur kuritarvitaja jaoks koheselt kasutajakonto.