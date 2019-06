Eestis avab uksed esimene Ibise hotell

Juhkentali tänaval asuv Ibis on esimene omalaadse sisekujunduse kontseptsiooniga maailmas. Hotelli tubade sisu ja välimus loodi kümnete tuhandete külastajate ülemaailmse tagasiside põhjal. Tubades puuduvad kapid ja eraldi tähelepanu on pööratud ruumide helikindlusele ning voodimadratsite mugavusele, mille väljatöötamisel võeti arvesse üle 60 rahvusvahelise uneeksperdi arvamust.

Kuuekorruselises hotellis on 190 tuba, kaks nõupidamisteruumi, restoran Charlie’s Corner ja avar väliterrass. Igal korrusel on ka tuba, milles on saun.

«Huvi 3-4 tärniga hotellide vastu on Tallinnas suur, sest järjest enam eelistatakse liigse luksuse asemel mõistliku hinnaga hotellitube, kus samas on olemas kõik vajalik üheks-kaheks peatuspäevaks. Meie eelis on kindlasti ka see, et oleme loonud soodsad tingimused suurte gruppide vastuvõtmiseks,» rääkis Ibis Tallin Center hotelli tegevjuht Madis Laid.

Hotelli avamine loob Tallinnas üle 50 uue töökoha. Ibis asetub Eesti hotellimaastikul oma suuruse järgi 11. kohale. Toa hind on üheks ööks keskmiselt 50-70 eurot, eriürituste ajal võivad hinnad pisut erineda.

«Tubade broneerimisega alustasime juba kevadest ning näiteks juuniks ja juuliks on meie maja peaaegu täis. Palju broneeringuid on tehtud laulu- ja tantsupeo ajaks. Samuti oleme atraktiivne hotell erinevate kontsertide nagu näiteks Bon Jovi publikule. Saabuvaks suurkontserdiks on Ibis täielikult välja müüdud,» lisas Laid.

Tallinnas asuva Ibise hotelli arendaja ja ehitaja on ehitus- ja kinnisvaraarendusfirma Hausers grupp. Hotelli ehitus läks maksma kokku 12 miljonit eurot.