Ligi 11 000 eestlase küsimus: mis saab sinu laenust, kui oled Danske klient?

Danske Banki Eesti eraisikute laenuportfelli müük Kui paljusid kliente see tehing Eestis puudutab?

Tehing puudutab umbes 10 800 Danske Banki Eesti filiaali eraisikute panganduse klienti.

Millal müük Eestis teoks saab?

Eeldatavasti saab müük teoks 2019. aasta sügisel. Müügitehing sõltub ka sellest, kas me saame Konkurentsiametilt selleks loa. Samuti sõltub tehingu toimumine edasistest läbirääkimistest Danske Banki ja LHV Panga vahel.

Mida Danske Banki kliendid tegema peaksid?

Kuna müügitehing ei ole veel ametlikult toimunud, siis ei pea Danske Banki kliendid praegu tegema midagi teisiti, kui nad on seni teinud. Klientidele saadetakse täpsemad juhised kohe pärast seda, kui tehing 2019. aasta teisel poolel lõpule viiakse. LHV Pank kavatseb avada igale kliendile LHV-s automaatselt isikliku laenu teenindamise konto ja vormistada lepingute muudatused nii, et klient ei pea tegema midagi muud kui ainult suunama laenumaksed uuele pangakontole.

Kuidas kliente teavitatakse?

Kliente, keda see muudatus puudutab, teavitatakse tavaliste kanalite kaudu, mille abil nad oma praeguse panga ehk Danske Bankiga suhtlevad. See tähendab e-kirju ja Danske eBanki sõnumeid.

Kas klientide praegustesse laenulepingutesse tuleb mingeid muudatusi?

Laenude praegused tingimused laenude üleviimise tõttu ei muutu – välja arvatud juhul, kui klient ise soovib oma lepingusse muudatusi teha. LHV Pank kavatseb avada igale kliendile LHV-s automaatselt isikliku laenu teenindamise konto ja vormistada lepingute muudatused nii, et klient ei pea tegema midagi muud kui ainult suunama laenumaksed uuele pangakontole.

Kas laenu LHV Panka üleviimine maksab Danske Banki klientidele midagi? Laenude üleviimine on Danske Banki klientidele tasuta. Mis juhtub klientide kontodega Danske Bankis?

Igapäevapanganduse toodete, s.h arvelduskonto, kasutamine on Danske Banki eraisikutest klientidele juba lõpetatud. See on olnud osa Danske Banki strateegiast väljuda sellest kliendisegmendist. Krediidi teenindamise konto, mille kaudu Danske Banki Eesti filiaali eraisikutest kliendid oma laene teenindavad, on avatud Danske Banki nimel ja kuulub Danske Bankile. Seetõttu ei pea kliendid midagi oma kontode sulgemiseks tegema. Kliendid saavad uue konto LHV Pangas. Üleviimise päevast alates palutakse edasised laenumaksed teha uuele avatud kontole LHV Pangas.

Kas see tehing on klientide vaatevinklist õiglane? Kas see vastab tarbijaõiguste nõuetele?

See on tavaline turupraktika. See tähendab, et üks äriettevõte kavatseb lõpetada mingi teenuse pakkumise ja teine äriettevõte võtab üle nende teenustega seotud lepingud. Üle võetakse lepingud, mitte kliendid.