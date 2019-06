Tallinna rekauputus jääb ära: Eckerö Line’i uus laev sõidab Muugale

Eckerö Line’i tegevdirektori Taru Keroneni sõnul on koostöö Tallinna Sadamaga kulgenud suurepäraselt. «Tallinna Sadam on kiirendanud mitmete Muuga sadama infrastruktuuriga seotud projektide teostumist, et tagada kiire ja ladus liiklus nii tavareisijatele kui ka kaubaveo klientidele,» ütles Keronen. «Tänu sellele on meil võimalik valida Muuga sadam sildumiseks ja lühendada ka sõidule kuluvat aega veerand tunni võrra.»