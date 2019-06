Õõvastavad fotod: Saaremaa vorsti seest vaatas vastu karvatuust

«Sõin Saaremaa juustusnäki vorsti ja korraga tunnen hamba all miskit veidrat. Mõtlesin, et mis seal ikka, võib-olla ikka mingi kõvem tükk. Võtsin siis tüki suust ja nii kui nägin millega tegu, hakkas kogu ülejäänud toit üles tulema. Jooksin oksendama, kui lõpetasin ja tagasi tulin, siis tahtsin asja uuesti lähemalt näha, aga jälle tuli okse kurku. Ma arvan, et ma ei suuda enam kunagi vorste süüa,» kirjutas lugeja.

Ta toonitas, et Saaremaa lihatööstusele on väga oluline toiduohutus ja ohutu toode ning tarbija rahulolu, mille osas tehakse pidevalt tööd. «Iga tagasiside osas viime läbi erakorralise siseauditi, et selgitada välja põhjused. Oleme tänulikud, kui probleemi esinemisel klient võtab tootjaga ühendust, et saame selgitada, millest võivad olla tekkinud mittevastavuse põhjused, et saame täiendavalt töötada välja korrigeerivad tegevused. Täname klienti saadetud fotode eest, kus on olemas toote kohta kõik andmed, mis auditi läbiviimiseks on väga olulised,» ütles Mägi.