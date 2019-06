Omniva lisab populaarsematele maapiirkondade pakiautomaatidele kappe juurde

Omniva pakiautomaatide võrgu juhi Evert Rööpsoni sõnul on mainitud automaatide puhul näha, et pakkide tellimine ning saatmine on neis paikades aastaringselt eriti populaarne. «Näeme, et e-kaubanduse võimalused levivad koos automaatidega ka maapiirkondadesse. Pakiautomaadid on osutunud nii populaarseks, et tihedamal pakisaatmisperioodil jääb kappidest puudu,» ütles Rööpson pressiteates. «Et pakid saatmata ei jääks, siis lisamegi nendele automaatidele kappe juurde.»