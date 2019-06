Suur pööre: suve lõpust näeb kõikide pankade kontosid ühest kohast

Kindlustuse lõppedes võtab enamik autoomanikke lahti kindlustusmaakleri ehk teenusevahendaja kodulehe ja võrdleb erinevate kindlustusandjate pakkumisi, et valida neist järgmiseks perioodiks endale soodsaim.

Hiljemalt septembrist peaks analoogne võimalus tekkima ka kõigile pangaklientidele. Kui klient ise nõusoleku annab, saab ta ühte internetipanka sisse logides ülevaate kontoseisust kõigis pankades, kus ta kontot omab - näiteks SEB-sse logides näha kontojääke ka oma Swedbanki ja LHV arvetel -, ning otsustada, et Amazonist raamatuid tellides tasub ta just Swedbanki arvelt, ehkki on sisse logitud SEB internetipanka või äppi.