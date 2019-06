Kas sina ka? Inimesed neelavad nädalas umbes pangakaardi jagu plasti

Plastosakeste põhiallikad on kraani- ja eriti pudelivesi, kuid peaaegu nähtamatuid osakesi leiti hulgaliselt ka koorikloomades, õlles ja soolas, ütlesid teadlased ja Austraalias asuv Newcastle'i ülikool.

Uuringus toetuti 52 teadusuuringule ning see on esimene, milles öeldakse kui palju üks inimene plasti alla neelab. Teadlased leidsid, et aasta peale sööb ja joob inimene sisse keskmiselt 250 grammi plasti.