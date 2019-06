Lõpuks ometi: selgus KFC asukoht Tallinnas

Pärnitsa sõnul tulevad mõlemad toitlustuskohad nende uuenenud keskusesse. «Vapiano avab enda restorani juunis ning KFC sügisel,» ütles keskuse juht.

Seni on meedias ringelnud info, et KFC avab Tallinnas restorani sel aastal, kuid asukohta avalikkuses ei teatud.

Apollo Groupi tegevjuht Mauri Dorbek kinnitas Postimehele, et tõepoolest avatakse oktoobris Ülemiste keskuses KFC restoran. Ta lisas, et üks restoran avatakse veel selle aasta jooksul, kuid asukohta ei soovi ettevõte veel avalikustada.

Apollo Group on holding-ettevõte, mis omab Apollo kauplusi, Apollo kinosid, O´Learyse meelelahutuskeskusi, Blenderi mahlabaare ja IceCafe jäätisekohvikuid, samuti filmidistribitsiooni ettevõtet Baltic Film Distribution. Apollo Groupi suuromanikud on Margus Linnamäe läbi UP Invest OÜ 55 protsendiga ja Ivar Vendelin läbi Sandbach OÜ 45 protsendiga. Läbi ettevõtete on UP-i omanduses ka Postimees.

Ülemiste keskus avab neljapäeval 36 miljonit eurot maksma läinud 13 000 ruutmeetri suuruse laienduse.

«Keskus on välja renditud, peaaegu kõik kauplused on avamisvalmis,» ütles keskuse direktor Guido Pärnits BNS-ile. Pärnitsa sõnul külastas 2017. aastal keskust 7,3 miljonit inimest ning tuleval aastal ootab keskus külastajate arvu kasvu 8 miljoni inimeseni ning pigem on aga keskuse siht suurendada inimeste keskuses veetmise aega.

Koos renoveeritud pinnaga uuendati keskust 40 000 ruutmeetril ning kaubanduspinda on keskuses neljapäevast 72 000 ruutmeetrit. «Juurde tuleb ka maa-alune parkla, ligikaudu 300 autole. Selle protsessi käigus lammutasime ära tegelikult osa keskusest, nii et uut pinda tuleb juurde 40 000 ruutmeetrit, selle peale tulevad tagasi ka vanad kauplused, kusjuures nad tulevad suurtemate, ilusamate, uuematena,» lisas Pärnits.

Kokku moodustavad meelelahutus- ja toitlustuspinnad edaspidi keskusest 20 protsenti. Olulisematest kaupluselaiendustest tõi Pärnits välja Rimi kaupluse, mis tegutses vahepeal väiksemal pinnal, kuid avatakse nüüd uuesti hüpermarketi formaadis.

Kaubanduskeskuse laiendatud osa suurimaks rentnikuks saab Apollo Kino koos O'Learyse meelelahutuskeskusega. «Kindlasti on meil väga hea meel, et saime siia keskusesse Vapiano, mis meie küsitluste järgi on üks enam soovitud toitlustuskontseptsioon,» lisas Pärnits.

Keskusesse tulevad veel People Fitness spordiklubi, suur laste batuudikeskus Trampolino, bowling ning lemmikloomakeskus Pet City. Laiendusega suurenevad ka LPP Retail kaupluste ning Sportlandi müügipind, mis suureneb 1000 ruutmeetri võrra.

«Me ei rõhunud väga palju uutele kaubamärkidele, sest neid on meil piisavalt, andsime võimaluse juba olemasolevatele kauplustele laieneda ja lisasime suures osas lisanduvale pinnale meelelahutus- ja toitlustuskontseptsioone, mida meil enne ei olnud nii palju.»

Keskuse laiendamisega alustas ettevõte möödunud kevadel. Pärnitsa sõnul ei ole keskus tundud suurt mõju seoses vahepeal läheduses avatud T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuse avamisega. «Pigem andis T1 kindlust, et selline natukene laiem meelelahutuskeskus toimib,» lisas ta.

Lähema paari aasta jooksul keskus Pärnitsa sõnul rohkem ühtegi uuendust ei plaani. «Küll oleme mõelnud järgmise laienduse peale, aga see pole mitte kaubanduskeskuse enda laiendus, vaid püüaksime olla üks osaline selles, kui suurt Ülemistet püütakse siduda rohkem üheks linnaosaks, kus on Ülemiste City, Rail Balticu terminal, lennujaam ja võib-olla Tallinna-Helsingi tunnel, siis võib-olla laiendaks ka Ülemiste keskust, et pakkuda linnaosale rohkem teenuseid,» märkis ta.

Muude teenuste näiteks tõi Pärnits hotellid, terviseteenused, munitsipaalteenused ja raamatukogud. «Kõik see on see, mida maailmas juba keskused teevad. Me ei ole veel sinnamaani jõudnud, aga ma arvan, et see on viie aasta perspektiivi eesmärk küll.»

Ülemiste keskuse kolmanda laiendusetapi arhitektideks on Norra AMB International ja kodumaine ettevõte Novarc Group AS, sisearhitektuuri autorid on Priit Põldme ja Reet Sepp Joonprojektist.