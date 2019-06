Omniva esitas uskumatuna näiva väljakutse: pakid jõuavad kohale

Kinnitamaks, et lubadus on täidetud, kutsus logistikaettevõte kõiki e-kauplejaid üles juunikuu jooksul võimalikult palju pakke pakiautomaatidesse saatma. Ligi 200 e-kauplejat on väljakutse juba vastu võtnud.

«Lubasime, et jaanipäevaks saame oma teenuse kvaliteedi korda, aga õnneks saabus jaanipäev meie jaoks varem. Selleks, et tõestada, et oleme tõesti võimekamad ja paremad kui kunagi varem, tegime oma äriklientidele üleskutse meid nii-öelda kokku jooksutada,» ütles Omniva pakiäri valdkonna juht Andre Veskimeister.

Kuigi pakimahud on järjepidevalt kasvanud, on ettevõtte suutnud oma teenuse kvaliteedi viia kõrgemale tasemele kui kunagi varem. Lisaks on Omniva pakiautomaadivõrk võrreldes möödunud aasta sama ajaga 100 automaadi ning tuhandete pakilahtrite võrra mahukam.

Kampaania raames kutsub Omniva e-kauplejaid juunikuu jooksul saatma pakiautomaatidesse võimalikult palju pakke. Omalt poolt lubab Omniva, et kui pakk vastavalt lubatule kohale ei jõua, on järgmiste pakkide saatmine kliendile oluliselt soodsam. Kõige aktiivsematele ning tulemuslikematele osalejatele paneb ettevõtte peaauhinnaks ka tiimireisi Prantsuse Rivierasse.