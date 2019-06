Ajaloolise Mööblimaja asemele tuleb Alko1000 sõsar

Mööblimaja juhataja Ando Rehemaa sõnul pimesi traditsioonide hoidmine suurt leiba lauale ei too ning suurepärase asukohaga kinnisvara omanikud on otsustanud ruumid välja rentida, sest see on oluliselt tulusam, kui ise jaemüügiga tegelemine. «Tänapäeval on 6100 m2 vaid sisustusele pühendatud kaubamaja pidamine sellises paigas luksus. Meil on kohapeal küll enam kui 5000 erinevat mööblieset, kuid interneti võidukäik on suunanud tarbijate tähelepanu madalama kuluga digitaalsetele kanalitele,» lisas Rehemaa.