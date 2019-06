Kuidas vältida internetis oste tehes pettuse ohvriks langemist?

Coop Panga igapäevapanganduse juhi Teet Keremi sõnul on internetipanka mõistlik kasutada eelistatult oma seadmega ja suletud wifivõrgust, sama kehtib internetioste tehes. «Mõistlik on osta tuntud e-poodidest ja jätta kasutamata ülisupersoodsad pakkumised tundmatutelt müüjatelt – need võivad osutuda pettuseks. Eriti ettevaatlik tuleks olla nn ostlemispühadel – mustal reedel ja e-esmaspäeval, sest need ahvatlevad sarnaselt ostjatega ka pettureid,» rääkis Kerem pressiteate vahendusel.