Tarbijakaitse palub olla ettevaatlik tasulistele numbritele helistamisega

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poole on pöördunud mitmed tarbijaid, kes on osalenud telemängus «Mängi ja Võida». Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 telekanalitel kuvatava interaktiivse telemängu osas on tarbijates tekitanud segadust asjaolu, et nende jaoks rakendub kõne tasu igal helistamisel, sh ka sellisel juhul, kui nad saatesse ei pääse ning nende kõnele vastab automaatvastaja.