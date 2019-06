Graafik: maailmakuulsad suurfirmad ei suuda eestlaste lemmikbrändi troonilt tõugata

Kantar Emori küsitlus kõigis kolmes Balti riigis näitab, et lätlaste ja leedulaste lemmikkaubamärgid on kohati üsna erinevad Eesti elanike eelistustest – kui lõunanaabrid hindavad rohkem tehnikabrände, siis eestimaalased pigem meediakaubamärke ning kodumaiseid tegijaid.

Voogi sõnul on siiski neli kaubamärki – Maxima, Swedbank, Google ja YouTube –, mis on kõigis Balti riikides suhteliselt sarnasel positsioonil. «Eestis on ainsana esikümnes ja lausa esimene Kalev, mida saaks kõrvutada Läti Laimaga, mis on samuti pika ajalooga ja mütoloogilise tagapõhjaga, ent viimasel ajal mitte nii edukalt turundatud,» märkis Voog.

«Kõik see näitab, kui oluline on mistahes ettevõtmise puhul nimevalik – oli õnnelik juhus, et 1948. aastal sai maiustuste vabrik nimeks just Kalev, näiteks Leedus oli Kaunas Confectionary Fabric, mis kõlab nagu Tallinna Piimakombinaat – sellist ettevõtet on keerulisem brändina müüa,» lisas Voog. Laima asemel kerkiski Lätis nüüd meeldivaimaks kohalikku päritolu toidubrändiks hoopis Karums.