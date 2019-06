Palgaralli kogub hoogu: ridamisi ettevõtteid teatab suurest palgatõusust

«Jaekaubandussektoris on töötajate nappuse tõttu jätkuvalt tõusuteel just esmatasandi töötajate palgad, mis tõusevad kiiremini ja rohkem kui nii mõneski teises ärisektoris Eestis,» kommenteeris Circle K Eesti personalidirektor Ursula Altmets.

Palgatõusu järgselt teenib Tallinna ja Harjumaa piirkonna teenindusjaamas müüja-klienditeenindaja sõltuvalt tööstaažist ja töökoormusest kuni 1200 eurot kuus, muudes piirkondades üle Eesti algavad töötasud 900 eurost kuus. «Circle K viib igal aastal oma ettevõttes läbi palgarevisjoni, mille käigus tagatakse, et kõigi ametikohtade palgad on konkurentsivõimelised ja vastavad turu tasemele. Oleme oma motivatsioonipaketi osas alati väga läbipaistvad olnud ja ühena vähestest tööandjatest näitame oma tööpakkumistes alati ka oodatava töötasu suurust. Juba viiendat aastat järjest tõstame müüja-klienditeenindajate palku keskmiselt 9%, mis on keskmisest palgast kiirem tõus,» lisas Altmets.

Põhipalgale lisaks on kõigil teenindusjaama töötajatel võimalik teenida müügitulemustest lähtuvalt arvestatavat palgalisa. Kuna Circle K teenindusjaamad teenindavad kliente ööpäevaringselt ja seitse päeva nädalas, motiveerib ettevõte oma töötajaid öisel ajal töötamise eest ka kõrgema tasuga.

Bussijuhid saavad samuti suurt palgalisa

GoBus tõstab alates 1. juulist Tartu linnaliinide bussijuhtide palka üle 20 protsendi, bussijuhtide minimaalne kuutasu hakkab olema 1200 eurot.

See on üle 20 protsendi kõrgem Tartu linnavalitsusega hankelepingus kokku lepitud 980-eurosest miinimumpalgast. Keskmiseks bussijuhtide kuupalgaks kujuneb sellega prognooside kohaselt 1500 eurot, teatas GoBus.

Palgatõusu tingis GoBusi juhataja Andrei Mändla sõnul vajadus tõsta valdkonna konkurentsivõimet ning soov teha tööle tulek Tartu linnaliinide bussijuhiks atraktiivsemaks.

«Ühtlasi teame täna, et uus liinivõrk on vanaga võrreldes 10 protsenti mahukam ning ka juulist kehtima hakkav talvine sõiduplaan on 10 protsenti suvisest mahukam, mistõttu on suurem töötasu igati õigustatud ning GoBusi juhatus ka vastava otsuse ka tegi,» märkis Mändla.

Ta lisas, et kuna tööjõupuudus on suur, siis on ettevõte valmis Tartu linnaliinidel tööd pakkuma kõigile, kel on olemas bussijuhi kutsekvalifikatsioon ja soov lisa teenida ka osalise tööajaga. «Kaugemalt tulijatele pakume ettevõtte kulul majutust Tartus. Suvel plaanime alustada bussijuhtide koolituskursusega, kuhu loodame suurt huvi,» ütles Mändla.