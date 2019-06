Kindlustusfirma: äikesetorm võib isegi kirstud maa seest välja tuua

Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt märkis, et suvised äikesetormid on küll tavalised, kuid on märgata, et sarnase suure jõuga ilmastikunähtused on hakanud iga aasta varasemalt pihta. «Suuremaid äikeseid oli üldiselt oodata ikka alates juulist-augustist, kuid viimastel aastatel on näha, et suure jõuga tormid jõuavad meieni juba varem,» selgitas Kivirüüt ettevõtte pressiteates.

«Möödunud nädala tormikese Eestis veel suurt kaost õnneks ei teinud, kuigi lähiajal on ainuüksi Salvas registreeritud 15 äikesega seotud kahjujuhtumit. Suurima kahjuga ligi 3000 eurot,» lausus Kivirüüt ning lisas, et tegelikult pääsesime veel kergelt, kuna sama torm põhjustas Lätis paraja kaose.

«Seal lendas ikka mitmelt hoonelt katused, põldudel olnud suured reklaamtahvlid lendasid ringi nagu paberilehed, mitmel pool olid korralikud üleujutused ning kurioossema juhtumina murdis torm ühel kohalikul surnuaial maha puid koos juurtega, mis omakorda tõid endaga kaasa lähedale maetud kirstud.»

Enim kahju põhjustab äike siiski kodusele tehnikale, kuigi varakindlustuse osakonna juhataja märkis, et ka piksel ja piksel on vahe – lihtsam äike teeb kahju ainult ruuterile, kuid korralik äike lööb pildi eest ka telekal ja muudel seadmetel. «Kui äikese põhjustatud ülepinge kahjustab juba näiteks maasoojuspumpa, telekat, robotmuruniidukit või isegi laadimas olevat elektriautod, siis võib arvata, et kahjud kerkivad päris suureks,» selgitas Kivirüüt.

«Suurem äikesetormide hooaeg on alles tulemas, kuid juba praegu tuleks koduste seadmete eemaldamist vooluvõrgust ja ka andmesidevõrgust tõsiselt võtta ning seda eriti linnadest väljas ja piirkondades, kus elektriliine pole veel maa alla viidud. Ruuterite puhul on oluline ka võrgukaablite lahti ühendamine. Muidugi ei ole võimalik kõiki seadmeid pidevalt sisse-välja ühendada, aga vähemalt ruuterite ja telekate puhul võiks seda üritada,» lausus Kivirüüt.