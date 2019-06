Saku ja A. Le Coq: pudel õlut läheb poes 20 senti odavamaks

Olgu kohe alustuseks öeldud, et kunagi varem pole Eestis alkoholiaktsiisid langenud ja õlu poes odavamaks läinud. Seda veel olukorras, kus teiste kaupade hinnad poodides aina kasvavad. Näiteks mais oli inflatsioon 3,1 protsenti.

Saku juhatuse liige Jaan Härms ütles, et 20 sendi sisse on sisse arvestatud aktsiisilangus ise, sellest tulenev väiksem käibemaks, aga ka kaupmehe juurdehindluse vähenemine. See tähendab, et kui pooleliitrise õlle tavahind on praegu 1,40-1,50 eurot, siis pärast juulit 1,20-1,30 eurot. Kuuspaki hind langeb laias laastus euro võrra.

Kui palju kauplused päriselt hindu langetavad, pole teada, kuid vähemalt eelpool nimetatud väljamüügihinna soovituse on Saku poodidele andnud. Härms lisas, et odavam õlu peaks poelettidele jõudma kohe juuli alguses, kuna suurpoed tellivad õlut lausa mitu korda nädalas. Seetõttu ei saa nad suurte laovarude ja viiteaja taha pugeda.

Saku juht loodab, et 25-protsendiline aktsiiside vähendamine kasvatab sisemaist müüki ja aitab taastada põhjapiiri kaubanduse ehk soomlaste ostud Tallinnas. Kuuldavasti teevad Eesti suuremad alkoholikauplused üle lahe kõvasti reklaami ja kuulutavad, et üle lahe läheb kärakas taas odavamaks. Hagu annab seegi, et Soome kavatseb alkoholiaktsiise tõsta, mis käristab jaehinna vahe kahe riigi vahel üha suuremaks.

A. Le Coqi juht Tarmo Noop tunnistas samuti, et tavahinnaga õlu hind langeb poes 20, kui mitte isegi 30 senti. Kampaaniahinnad kukuvad aga sootuks alla 1 euro. Eraldi rõhutas ta seda, et Eestis tulevad nüüd müügile õllekohvrid (24x0,33 liitrit), mis on peamine Läti piiripoodide müügiartikkel. Õlletöösturi hinnangul võiks taoline kohver Eestis maksma hakata kuskil 13-14 eurot, sõltuvalt kauplusest. «Praegu neid ei ole, kuna nende hind oleks liiga kõrge,» lisas ta.

Noop oli Härmsiga nõus, et seadusemuudatus peaks kauplustesse jõudma kiiresti, kohe juuli esimesel nädalal. «Kahe nädalaga on ilmselt juba tervel Eestil ring peal ja kõrgema aktsiisiga õlut enam ei olegi,» pakkus Noop.

Mida arvab Noop aga Läti valitsuse sammust langetada 1. juulist kange alkoholi aktsiisi 15 protsenti? Ta ei pidanud seda kõige targemaks otsuseks, sest pooleliitrise viinapudeli hinnavahe jääb endiselt 1 euro kanti lätlaste kasuks.

Küll aga usub Noop, et piirikaubanduse maht kahaneb lõunapiiril umbes kolm korda. Läti piirikaubanduse surma ta siiski ei usu. «Eesti täiendav võit tuleb kindlasti põhjapiiri tagasitulekust, mille positiivne mõju majandusele on laiem, kui ainult maksud alkoholilt.»