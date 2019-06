Lähenevatel riigipühadel on osa välismakseid häiritud

SEB juhib tähelepanu sellele, et maksed edastatakse juhul, kui maksejuhis on korrektselt sisestatud. Makseid tühistada 24. juunil ei saa. Samuti soovitab pank pühade ajal tehtavad ülekanded kavandada varakult ja võimaluse korral kasutada pangasisest arveldamist.

Luminor teatas, et 22. juunil on panga Lasnamäe ja Rocca al Mare kontor avatud 10–13, teised kontorid on suletud. 23. ja 24. juunil on kõik Luminori kontorid suletud.