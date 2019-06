Tallinnas hakkavad Boltiga konkureerima Citybee elektrilised tõukerattad

Tõukerattaid on võimalik laenutada kümnest erinevast laenutuspunktist, mis on jaotatud Tallinna suuremate tõmbekeskuste vahel. «Laenutuspunktide asukohavalikul oleme võtnud arvesse teiste Euroopa linnade kogemust, kus tõukerataste süsteem juba töötab. Esialgu on tõukerattad saadavad vaid kesklinna piirkonnas, kuid vajadusel laieneme ka teistesse linnaosadesse,» selgitas Citybee Eesti juht Heigo Protten pressiteate vahendusel.

Näiteks on tõukerattad Tammsaare pargi juures, Vabaduse väljakul, Baltika Kvartalis ning Kalamajas. Täpsed asukohad on leitavad laenutamiseks vajaliku mobiiliäpi Citybee kaardirakenduselt. Protten rõhutas, et kuigi esialgu alustatakse 100 tõukerattaga, siis nõudluse korral tuuakse rattaid linnatänavatele juurde.

Paarikilomeetriste sõitude puhul on elektrilise tõukeratta kasutamine märksa odavam kui taksoteenus. Sõidu alustamine maksab 50 senti ning iga järgnev minut 10 senti. «10-minutilise sõidu puhul jõuab juht läbida keskmiselt kaks-kolm kilomeetrit ning see läheks maksma 1,5 eurot, mis on juba kordades odavam kui takso sisseastumistasu,» lausus Protten, lisades, et korraga saab tõukerattaga sõita ligikaudu 25 kilomeetrit.

Protteni sõnul on elektrilised tõukerattad suurepärane võimalus, kuidas kulgeda kiiresti mööda suvistest ummikutest. «Reidi tee ehituse ning suviste filmivõtetega kasvab liikluskoormus Tallinna linnas märkimisväärselt, mis toob endaga paratamatult kaasa ka liiklusummikuid kesklinna piirkonnas, mis mõjutavad ka taksode liiklemist. Elektriliste tõukeratastega saab liigelda mugavalt ilma, et peaks aega kulutama liiklusummikutes ootamisele,» ütles Citybee juht.