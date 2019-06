Lux Express võtab Eesti liinidel kasutusele kuukaardi

Lux Expressi juhatuse liikme Paul Kristjan Lilje sõnul jääb kuupileti hinna suurusjärk alla saja euro kuus. „Ma arvan, et reisija jaoks on sada eurot emotsionaalne piir, tõenäoliselt saab kuupileti hind olema 90-95 eurot,“ lausus ta pressiteate vahendusel.

Lilje lisas, et kui Elroni perioodipiletit müüakse konkreetsetele liinidele ja peatustevahedele, siis Lux Expressi kuukaart võimaldab sõita kõigil riigisisestel liinidel piiranguteta. «Kuutasu ja võimalus sõita üle Eesti niipalju kui soovid peaks olema piisavalt ahvatlev pakkumine, et inimene ei vali ühe lahendusena autot, vaid peab bussiga liikumist enda jaoks reeglina mõistlikumaks.»

Lisaks kuupiletitele on Lux Expressil Lilje kinnitusel kavas hakata pakkuma reisijatele uksest ukseni teenust. «Praegu on meil küll taksotransfeer, aga tahame teha nii, et reisija saab osta ühe piletiga ja korraga terve reisi alates koduuksest bussijaamani ja sihtkohta saabudes bussijaamast lõppsihtpunkti. Reisija ei pea enam tegelema ise reisi planeerimisega, vaid lahenduse pakub välja teenusepakkuja.»