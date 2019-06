Laatadel eksivad toiduohutusnõuete vastu enim singi- ja vorstimüüjad

Nimelt näevad nõuded ette, et suitsutatud tooteid tuleb hoida külmikutemperatuuril ehk vahemikus 2–6 kraadi. See tähendab, et ilma külmutusseadmeteta neid avalikul üritusel müüa ei tohikski. Sageli aga kiiskavad vorstid-singid lauspäikeses.

Kuusk ütleb, et juhul, kui tootja on lasknud oma kaubale teha laboritingimustes kestvuskatsed, mis näitavad, et teatud aja säilivad need ka +25 kraadi juures, on lubatud neid ilma külmutusseadmeteta hoida, kuid vaikimisi eeldab see kraam ikkagi külmkappi.