Maxima avas Tallinna vanalinnas mugavuspoe

Maxima Express mugavuspoes on kolm tavakassat ja iseteeninduskassa. Kogu Maxima Expressi kaupluse müügisaali pind on 244 ruutmeetrit ja poe sortiment ulatub ligi 3000 tooteni. Poe meeskond on kümneliikmeline. Maxima Express kauplus on avatud igapäevaselt kella 8 kuni 22.