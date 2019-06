Poed peavad esmaspäevast sigaretid peitu panema

«Tubakatarbimine on Eestis vähenemas ning tänu sellele näeme olulise positiivse trendina ka passiivse suitsetamise kahjuliku mõju vähenemist. Viimase kümne aastaga on tubakasuitsuga kokkupuutuvate inimeste osakaal vähenenud poole võrra, seda nii kodus, töökohal kui avalikus ruumis,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

«Juulist jõustuvad piirangud on järgmine samm selleks, et vähendada suitsetamisega alustamist noorte hulgas ja vältida suitsetamise asendamist samuti tervist kahjustavate alternatiivtoodetega,» lisas Kiik.

Kaupmeestele on jäetud võimalus ise valida, mil moel tubakatoodete väljapaneku keeldu oma poes ellu viia. Kaupmeeste liidu juhend tubakatoodete väljapanekuks müügikohas annab häid soovitusi erinevate poodidesse sobivate lahenduste kohta. Näiteks on võimalik kasutada leti peal või all asuvaid suletud konteinereid, liuguksi, ruloosid või erinevaid kardinaid, suletud jaoturit ja teisi lahendusi.

Lisaks väljapaneku keelule jõustub 1. juulist ka tubakatoodete ja seonduvate toodete kaugmüügi keeld. See tähendab, et edaspidi pole lubatud osta sigarette või e-sigarette ja nende vedelikke e-poest.

Uuringud kinnitavad, et mittesuitsetajatele on tubakaga mitteseonduvad magusad maitsed atraktiivsemad ning ka lapsed eelistavad e-sigarettide esmaproovimisel magusaid maitsevedelikke. Samas on seni uuritud e-sigaretiga kaasnevatest tervisemõjudest leitud kõige suurem mõju olevat just lõhna- ja maitseainete sissehingamisel.