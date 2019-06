Jaeketid lubavad hinnasõda: pooleliitrine viin odavneb esmaspäevast 1,5 euro võrra

Selveri kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnul muutub järgmisel nädalal kõikides Selveri kauplustes üle 500 toote hind. «Sellega on tagatud enam nõutud toodete väljamüügihindade alanemine. Püüame muudatused teha nii ruttu kui võimalik. Enamik tootehindu muutub juuli- ja augustikuu jooksul,» ütles ta.

Maxima Eesti tegevjuhi Marko Põder ütles, et jaeketi ostustatistikast lähtuvalt langetatakse esmaspäevast hinnad õllel, siidril, kokteiljoogil ja kangematest vägijookidest viinal ning brändil.

Prisma sortimendidirektori Kaimo Niitaru ütles, et esmaspäevast langevad jaeketis pea poolte alkoholitoodete hinnad, näiteks õlle hind alaneb keskmiselt 14 sendi võrra. «Prisma soovib pakkuda oma klientidele püsivalt soodsaid hindu ja seda ka alkoholitoodete valikus ning alandame hindu sõltumata kõrgema hinnaga sisseostetud laojääkide olemasolust,» selgitas Niitaru.

Prisma sortimendidirektor kinnitas ka, et järgmised müügihinna muudatused sõltuvad sellest, millal uued sisseostuhinnad tootjatel ja tarnijatel Prismale kehtima hakkavad ja kui kiiresti suudetakse laos olevad kogused ära realiseerida.

«Lubasime omalt poolt kohe, kui alkoholiaktsiisi langetamise arutelud kevadel hoogu võtsid, et Tallink langetab hindu laevapoodides koheselt, kui aktsiisi langetamise otsus jõustub. Järgmisel esmaspäeval see seadus jõustub ning Tallink peab oma sõna ja madalama hinnaga tooted on meie laevadel Megastar, Star, Silja Europa ja Sea Wind müügil koheselt, päeva esimesest väljumisest,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.