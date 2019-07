Uus oht Lääne-Euroopast: vanad ja odavad diiselautod uputavad Ida-Euroopa

«Hakkab toimuma vanade diiselautode eksport Ida-Euroopasse, mis juba toimub, sest Lääne-Euroopas on need nii odavad – me võtame endale CO2 hunniku kaela, võtame vanad rehvid ja kõik muu,» märkis ta ja lisas, et kui voo pidurdamiseks midagi ette ei võeta, mõjutab see Eesti autoturgu negatiivselt.