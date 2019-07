Tulumaksu tuleb veel juurde maksta enam kui 5000 inimesel

«Siinhulgas on ka 1373 inimest, kes on oma kohustuse ajatanud summas 625 000 eurot ja keda maksuvõlglaseks ei loeta. Seega on veel 3681 inimest summas 905 000 eurot, kes ei ole tulumaksu tasunud ega ajatanud. Viimastest 1450 on osa kohustusest tasunud, kuid neil tuleb juurde maksta veel 357 000 eurot,» ütles maksu- ja tolliameti (MTA) pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri BNS-ile.