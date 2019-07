Merel liiklusõnnetusse sattudes võib kindlustusest suu puhtaks pühkida

Sadamaalal ja laeval võib toimuda sõidukitega erinevaid õnnetusjuhtumeid, mis tavapäraselt piirduvad vaid mõne kriimu või väiksema mõlgiga. Üldjuhul on liiklusõnnetuste põhjuseks sõidukijuhtide tähelepanematus ja kogenematus sadamaalal liigeldes või laevale sõites – mis on täiesti mõistetav, kui parvlaevadega reisitakse harva.

Hoopis teine lugu on siis, kui õnnetus toimub parvlaeva pardal. Kuigi paljud ehk ei tea, ei laiene merel viibides mootorsõidukile liikluskindlustus olenemata kahju põhjusest. Liikluskindlustus kehtib vaid liinivedu teostavale parvlaevale peale- ja maha sõidul. Kui õnnetus või avarii toimub üleveo ajal, liikluskindlustusest paraku abi ei ole.

Kuigi kindlustusseltsid tõlgendavad sõitval parvlaeval toimunud kahjusid erinevalt, tagab üldiselt kaskokindlustus hüvitamise. Kuid kindlasti tasub see oma kindlustuspakkujaga üle täpsustada, soovitas Kauber.

Kauber pani südamele, et liiklusturvalisuse eest nii maanteel, sadamas kui parvlaevadel vastutab eelkõige sõidukijuht. «Meie töötajad näevad tihti olukordi, kui laevale sõites räägitakse telefoniga, sõidukijuhil on väikelaps süles või sõidukijuht tegeleb muude tegevustega, mis tema tähelepanu hajutavad. Palume kõikidel sõidukijuhtidel, kas sisenedes sadamasse või laevale, vältida sõiduki juhtimist segavaid tegevusi, et tagada ohutu manööverdamine ja liiklemine,» lõpetas Kauber.