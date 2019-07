Telia kliendi halb üllatus: varastatud telefonile tehti vaatamata limiidile hiiglaslik arve

Kreekas reisil olles avastas Telia klient Mart, et tema telefon on varastatud. Klient ei saanud koheselt SIM-kaarti sulgeda, sest toona polnud veel Telia kodulehel olevas juhendis lisatud kliendiinfo numbrit, kuhu välismaal asudes helistada ning 123 lühinumbrit teatavasti kätte ei saa.

Mart teavitas juhtunust politseid, kandis päev hiljem Eestisse jõudes telefoni musta nimekirja ning kuna tal oli kindlustus, siis sai ta ka Teliast uue telefoni koos uue SIM-kaardiga. Veel enam, klient ei tundnud muret, sest tal olid telefoni peal piirangud - limiit 450 eurot, tasulistele numbritele helistamise keeld ning 50-eurone saldomeenutus. Vaatamata sellele selgus, et tema varastatud telefonilt tehti kulukaid kõnesid Valgevene numbritele, tekitades kokku kliendile 2000 euro suuruse arve.

Telia poole pöördudes sai Mart teada, et kogu vastutus jääb tema kanda. Õhku jäi küsimus - miks ei toimi Telia ja klientide poolt kehtestatud piirangud välismaal? «Miks Telia lubab ja kinnitab oma turunduskommunikatsioonis, et kaartide kasutamine välismaal on turvaline ja samasugune kui kodumaal, kuigi tegelikult on lepingu üldtingimustes peenelt kirjas, et välismaal olles lasub kogu vastutus kliendil?» küsis ta.

Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf ütles, et kõnealuse krediidilimiidi näol on tegu teenusepakkuja õiguse, mitte kohustusega piirata teenust. «Välismaal muudab sellistel puhkudel asja keerulisemaks see, et seal näeb meie klientide poolt sooritatud kõnesid esmalt meie välispartner ning Teliale saabuvad need andmed viivitusega. Seepärast on alati äärmisel oluline telefoni kaotamise või varguse korral koheselt sellest oma operaatorit informeerida, et võimalikke kulusid vältida,» ütles ta.

Neudorf lisas, et Telia veebilehel on alati olnud avaldatud ka telefoninumber, mida sellistel puhkudel saab kasutada välismaalt helistamisel. «Telia tegi ka omapoolse ettepaneku kliendile arve osaliseks krediteerimiseks. Samas on oluline siin veelkord rõhutada, et säärastes olukordades on klient kohustatud koheselt oma SIM-kaardi sulgema. See on välja toodud ka Telia Üldtingimustes,» lisas Neudorf.

Ka Mart kinnitas, et Telia tegi ettepaneku kompenseerida kurjategija tehtud arvet 216 euroga ning kuna telefonile kehtis kindlustus, siis laiendati seda veel 333 euro võrra. Kuid see tähendab, et kliendil endal tuleb kanda ikkagi 1400 eurot.

Mida peaks klient tegema, et ennast välismaal kaitsta, kui telefonile pnadud piirangutest ei piisa? «Siin aitavad eeskätt siiski tavapärased soovitused,» ütles Neudorf. «Et võõrad teie telefoni kasutada ei saaks, tasub alati oma seade varustada ekraanilukuga, mis küsib parooli või omaniku sõrmejälge. Samuti peaks SIM-kaardil olema kindlasti keerulisem pin-kood kui 0000 või 1234,» lisas ta.

Tele2 on automaatsed limiidid väljaspool EL-i kõnedele

Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov ütles, et klientide seatud limiidid kehtivad ka teistes riikides, aga kuna välismaal ja võõras sidevõrgus olles võivad andmed jõuda koduoperaatorini hilinemisega, siis võib limiidi jälgimine toimuda viibega. «Väljaspool Euroopa Liidu riike reisides kehtib automaatselt kõigile Tele2 mobiiliklientidele võimalike suurte kulude piiramiseks eraldi 60€ andmesidelimiit. Limiiti saab vastavalt vajadusele jooksvalt suurendada,» selgitas ta.

Seliov paneb südamele, et telefon tuleb alati parooliga lukustada. «Lukustamata telefon on sisuliselt sama, kui pärani uks vargale. Seega veenduge, et automaatlukustuse funktsioon aktiveeritakse kohe pärast seadme kasutamist, näiteks ühe minuti järel. Samuti võtke kasutusele tugev parool. Kui sihtkoht on eriti kahtlane, siis on kõige turvalisem kasutada ajutiselt ettemaksuga kõnekaarti, millega lisakulude tekitamine pole võimalik,» soovitas ta.