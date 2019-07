Sealiha ootab järsk hinnatõus

«Kuskil paari-kolme kuuga tõusid tooraine hinnad 30-50 protsenti. Kaubanduses, kliendi jaoks ei ole me veel jõudnud hindu tõsta. Äärmisel juhul praegu paaris ketis saaks,» rääkis A-Vorst OÜ (Alavere Lihameistrid) juhataja Mart Eluri ning lisas, et praegu ei ole ettevõte ka kallimate hindade pärast tootmist vähendanud, kõik on lihtsalt pidevalt kulukam.