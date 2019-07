Terav äritüli sundis legendaarset Tallinna rokiklubi kolima Ülemistele

Endist Rock Cafe hoonet Tartu maantee ääres omab Fausto Capital, mille juht ja üks omanik Kenneth Karpov ütles, et praeguse seisuga on Gerile kuuluval RC Operaatoril tasumata arveid 18 076 euro ulatuses ning 5. juulil andis Fausto Capital sisse ka hagi võla sissenõudmiseks.

Rock Cafe omanikul Anton Geril on võla kohta oma seisukoht: «Me ei tunnista võlga. Las kohus otsustab, kes, kellele ja millal võla maksab.»

Veelgi enam, artikli ilmumisel saatis Ger oma kommentaari ka Postimehele, kus väitis, et hoopis Fausto on klubile võlgu ning nemad tegutsevad edasi uues asukohas. Uus aadress on Kevise 6, Ülemiste Citys.