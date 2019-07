Konkurentsiametil on Lidli tuleku üle ainult hea meel

Tasa hinnangul võtab Lidl turosa ära natuke kõigilt kettidelt. «Kuna nende kontseptsioon on odavjaemüügikett, siis eelkõige neilt kettidelt, kelle klient on kõige hinnatundlikum,» märkis ta.

Tasa sõnul on raske prognoosida, kuis suure turuosa Lidl Eestis endale võtab. Ta tõi näiteks, et Leedus, kus Lidl avas esimese kaupluse 2016. aastal, on neil praegu 7-protsendine turuosa ning Soomes, kus Lidl on olnud 15 aastat, on turuosa kümne protsendi ümber.