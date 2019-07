Raha24: reklaamipiirangute kaotamine muudab laenamise soodsamaks

Enamus tarbimislaenu turust on suurpankade käes ning nende senine intressipoliitika on hoidnud Eesti keskmist laenu intressimäära Euroopa keskmisest kolm korda kõrgemal. Kui krediidiandjatel avaneb võimalus avalikult oma teenuse tingimustest rääkida ja neid tingimusi ka näidata, võib see tuua kaasa intressisõja, ütles BB Finance'i juhatuse liige Urmo Kokmann pressiteates.