Munasõda: Eesti tarbija lihtsalt ei hooli kanade heaolust

Ja seda teemat surub Sapožnini sõnul üks väike seltskond väga häälekalt teistele peale. Tegelikult enamusele ei lähe see jutt korda ja ostetakse endiselt kõige tavalisemaid puurikana mune.

«Tarbija kehtestab ikka reegleid oma rahakoti järgi,» sõnab Sapožnin. Mittepuurikanad tulevad DAVA Foodsi Soome munatootjatelt. Dava Foods on suur rahvusvaheline kontsern, mille omanik on Danish Agro. «Tarbijal on võimalik puurikanamunade söömisest loobuda, aga ta ei tee seda,» räägib Sapožnin.

Seda kinnitab ka Rimi Eesti kommunikatsoonijuht Katrin Bats. «Fakt on see, et täna valib klient ikkagi eelkõige munad hinna järgi,» lausub Bats.

Rimi proovis müügisurvele vastu hakata, paigutades paaris poes veidi kallima hinnaga õrrekanade munad müügisaali suuremalt välja ja pannes kõige odavamad riiulisse. Paraku aga näitas kogemus, et klient läks ikkagi seda kõige odavamat otsima ja teenindajad ei jõudnud riiuleid ära täita.

«Ehk siis, see väide ei vasta tõele, et klient võtab selle, mis talle teele ette jääb, või et paljud mõtlevad mune valides kanade pidamise viisile. Klient otsib ikka odavaima hinnaga munakarbi üles,» räägib Bats.

Munaliin. (C) Videod ja fotod: Helen Marts

Samas on kindlasti nende inimeste arv heaolu paranedes kasvav, kes soovivad kallimaid mune osta.

«Oleme erinevate suuremate hankijatega ka rääkinud, et nõudlus õrrekanade munade järele tulevikus kindlasti kasvab ning nad peaks oma tootmises sellega arvestama,» sõnab Bats. Tema sõnul me kõik mäletame, mis juhtus, kui Lõuna-Eestis taheti uut kanalat ehitada. Eestlane oleks justkui suhtumisega, et ma tahan saada ainult kodumaist ja kanad olgu ka õnnelikud, aga hea oleks, kui need kanad kasvaks minu kodust võimalikult kaugel.