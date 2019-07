Üllatav põhjus: miks on Vanilla Ninja jäätisel silt «pilt on illustratiivne»?

Balbiino turundusdirektor Heiki Põhi selgitas, et «pilt on illustratiivne» peab olema pakendil kirjas, et tarbijad ei tunneks end petetuna. «Kui jäätise pakendil oleval pildil on näiteks jäätisepallil kolm sidrunitriipu peal ja tegelikult on jäätisel kaks triipu, siis võib tarbija hakata kaebama, et toode ei vasta pakendile ja tema tahab kolme triibuga jäätist,» tõi Põhi näiteks.