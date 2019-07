Saaremaa praamile jõudmine on suve lõpuni raskendatud

Kuni augugist alguseni tehakse veidi üle kuue kilomeetrisel lõigul aluse stabiliseerimise töid, mille käigus kaetakse osa teest bituumeni ja tsemendiga ning tee-ehituslõik on tähistatud hoitavate tahvlitega määrdumise ohu kohta.

Peale stabiliseerimistöid alustatakse asfalteerimistöödega, mis kestavad orienteeruvalt augusti lõpuni. Ehitustööde ajal on vähemalt üks sõidurada liiklejatele alati avatud. Tööde teostamise ajal kasutatakse liiklusreguleerijaid ning väljaspool praamide liikumise aega kasutatakse foorjuhtimist.

Maanteeamet juhib tähelepanu, et planeerides oma sõite mandrilt Saaremaale tuleb arvestada teetöödega. Kuna stabiliseerimis- ja asfalteerimistöödel on piirangutega hõlmatud tööde ala tavalisest pikem, siis varuge piisavalt lisaaega sadamasse õigeaegseks jõudmiseks, et parvlaevale kiirustades mitte seada ohtu ennast ja teisi kaasliiklejaid.