Riigiamet hoiatab: ühe firma väikelaste toolid on ohtlikud

Neist esimese, Stokke Steps Bounceri Newborn Seti ohtlikkus ilmneb selle kasutamisel koos Stokke Steps söögitooliga. Tooli kasutamisel võib tekkida olukord, kus lamamistool ei kinnitu korrektselt söögitooli külge, isegi kui indikaator näitab rohelist, ja lamamistool võib tulla söögitooli küljest lahti. Lamamistool eraldi kasutades ohtu ei kujuta. Tooli on toodetud veebruar 2014 kuni detsember 2018.

Tarbijad, kes on ostnud Stokke Steps lamamistooli ja kasutavad seda koos söögitooliga, peaksid sellises kombinatsioonis toodete kasutamise koheselt lõpetama ning kontrollima Stokke koduleheküljel, kas teie tool on seotud turvariskiga või mitte. Kui risk on olemas, saab tarbija samalt leheküljelt ka juhised edasiseks tegutsemiseks, selgitas TTJA.