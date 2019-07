Tele2 paneb saatesse «Mängi ja võida!» helistamise kinni

«Meie poole on pöördunud murelikud kliendid, kes on saatesse helistades ilma jäänud kümnetest või sadadest eurodest. Seega otsustasime enda kliente kahtlase teenuse eest kaitsta ja lepingu saate tootjaga lõpetada,» rääkis Tele2 turundusdirektor Ines Estrin, kelle sõnul blokeeritakse nende võrgust saatesse tehtud kõned alates 26. augustist.

Kanal 2 peaprodutsent Kaspar Kaljas ütles, et see otsus kanalit ei mõjuta, sest saade «Mängi ja võida!» on suvine eriprojekt, mille eesmärk oli testida erinevaid tehnilisi lahendusi ja uusi saatejuhte. Viimane «Mängi ja võida!» on eetris 2. augustil ehk saade lõpeb enne, kui mobiilioperaatori otsus jõustub.