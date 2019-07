Pane tähele: majutusteenusele kahenädalane taganemisõigus ei laiene

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru tuletab meelde, et majutusteenustele vastav seaduslik taganemisõigus ei laiene.

«Seega on tühistamis- ja muutmistingimused iga teenusepakkuja otsustada ning tarbijale broneeringu kinnitamise järgselt siduvad. Hästi oluline on iga broneeringu puhul ka teada täpseid tingimusi, kuna sama vahendusportaal pakub reeglina erinevate hotelli või korterite majutust erinevatel tingimustel,» märgib Tammaru.

Tühistamise kiirus ei päästa

Näiteks on tarbijad ekslikult broneerinud tagasimakse võimaluseta majutuse ning selle avastamisel soovinud seda tasuta tühistada, viidates enda kiirele reageerimisele. Paraku ei ole majutusasutused kohustatud broneeringut tasuta tühistama, kui vastav tingimus on tarbijale enne tehingu sõlmimist teatvaks tehtud, olenemata sellest kui kiiresti tarbija selleks soovi avaldab või kui kaugesse tulevikku on majutus planeeritud. On juhuseid, kus tarbijad põhjendavad tühistamatu broneeringu tühistamissoovi omapoolse eksitusega, paraku selline argument ei ole tulemuslik.

On olnud juhuseid, kus tarbijad on jätnud tähelepanu ka teisi olulisi majutusasutuse sätestatud tingimusi ning seeläbi kahju kannatanud. Näiteks on osadel hostelitel või külaliskorteritel, kus puudub kohapeal teenindav personal, selged tingimused, et saabumine peab toimuma kindlal kellajal või enne teatavad aega, mille möödumisel ei ole võimalik tarbijaid majutuspaika sisse lasta. Sellise tingimuse tähelepanuta jätmisel võib tekkida olukord, kus reisijad ei pääsegi liiga hilise saabumise korral ööbimispaika, kuigi on selle eest ette tasunud.

Ettevaatust filtritega

Enamus vahendusportaale pakub võimalust majutuspakkumisi filtreerida, näiteks saab märgistada, et kuvataks ainult neid majutusvõimalusi, kus on bassein, wifi, tasuta tühistamise võimalus, hommikusöök jms. Kui filtrite abiga on sobiva majutuseni jõutud, tuleks kindlasti enne broneeringu vormistamist väga tähelepanelikult üle kontrollida, kas eelnimetatud teenused ja tingimused on ka soovitud kuupäevadel ja konkreetse valitud toatüübi puhul olemas.

Teatud teenuste olemasolu võivad tarbijad ekslikult pidada iseenesest mõistetavaks, näiteks privaatne vannituba, hommikusöök, wifi, pesemisvahendid jms. Paraku võib sama majutusasutus olenevalt toatüübist ja -hinnast pakkuda ka erinevaid majutustingimusi, sh võimalust broneering tühistada või kuupäevi muuta. Seega enne broneeringu kinnitamist tuleb kõik kuvatav info läbi lugeda ning kahtluse korral üle küsida.

Kuigi väga mugav on kasutada majutuse broneerimisel nutiseadmeid ja telefonis asuvaid äppe, on soovitav võimalusel kallimad või pikemaajalised majutused vormistada läbi nö «suure ekraani» ehk arvutis, sest selliselt hoomab pakkumise ja broneeringu kõiki tingimusi paremini.

Alati on soovitatav lisaks kirjeldusele portaalis «guugeldada» internetist ka teiste reisijate fotosid ning tagasisidet.

Mida teha probleemide korral?