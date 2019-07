LHV hoiatab õngitsussõnumite eest

Petusõnumites oleva lingi taga peitub LHV internetipanka meenutav lehekülg, mis üritab välja meelitada kasutajatunnuseid ning Mobiil-ID ja Smart-ID PIN-koode. Lingid, millele palutakse sõnumitest liikuda on lühikesed tny.sh ja bit.ly algustega. LHV soovitab sõnumeid ignoreerida ning need kustutada.

Pank palub ühtlasi internetipanka sisse logides alati veenduda, et tegemist on ametliku pangakanaliga. Sellele viitab korrektne veebilehe aadress, toimivate linkidega ja korrektne lehekülg, veebilehitseja aadressireal niinimetatud roheline tabalukk. Internetipanka sisenemisel ei tohiks kunagi sisestada PIN2 koodi, mis on mõeldud vaid tehingute ja lepingute allkirjastamiseks.