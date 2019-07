Reportaaž: VegFestil leidus ebapiima, gilu ja kanepit

Festivalile olid abijõududeks kutsutud vabatahtlikud. «Meid jaotati vahetustesse: piletimüüjad sissepääsu juures, valvurid, kes jälgisid kindlaid aianurki, et inimesed niisama sisse-välja ei liiguks. Veel oli nii-öelda veganpolitsei, kes käis festivalil ringi ja kontrollis, et pakutav kaup oleks 100% vegan,» sõnas Lotte Triin, kes töötas üritusel vabatahtliku piletimüüjana. «Saime abiks olla ka festivalitavaari püsti panekuga,» lisas ta.

Kultuurikatla siseruumides, sarnaselt Taimetoidumessile, olid üles pandud lauad ja nende peal tooted, mida sai maitseks proovida. Veganbrändid müüsid oma toodangut harilikust soodsamate hindadega ning inimesed ostlesid hoogsalt. Näiteks müüs Sea Crunchy oma merevetikakrõpsude 12-pakilist kasti 13 euroga, kui poes on ühe paki hind 1.69€. Samuti müüdi kolme Yoko matchajooki 5 euroga, kui poes on ühe pudeli hind üle 2 euro.

Üheks uustulnukaks Eesti taimse piima turul oli Nemoloko, mille nimi on juba küllaltki intrigeeriv – mis võiks selle eestikeelne vaste olla? Ebapiim? Mittepiim? Nemoloko on Venemaa bränd, mis toodab kaera- ja tatrapiima. Huvitaval kombel maitses tatrapiim väga hästi – nagu magus tatrapuder. Ühe liitri 3,2-protsendilise rasvasisaldusega kaerapiima hind oli 2 eurot, mis on tavapärasest veidi odavam taks taimsete piimade turul.