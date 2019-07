Eesti pank soetas töötajatele elektritõuksid

SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann rääkis, et tõuks on keskkonnasäästlikum ja kindlasti tervisele sõbralikum alternatiiv kui auto. SEB võttis kasutusele kahe tootja elektrilised tõukerattad.

SEB spordiklubi juht ja SEB arendusjuht Merten Loss sõnas, et juba praegu on töötajatel tõukerataste üle väga hea meel. «Seega, lähiajal on täiesti reaalne näha SEB töötajat kiirustamas tõukeratta seljas kliendi juurde või teostamas muud tööalast sõitu.»