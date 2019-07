Käeraudu pandud Rimi klient jäi kohtus pika ninaga

Politsei saabudes vabastati kliendi käed, kuid ostetud asju talle tagasi ei antud. Kliendi sõnul kasutati tema vastu füüsilist jõudu ja käeraudu kasutades tekkis talle mittevaraline kahju. Lisaks väitis klient, et ta oli metallposti külge aheldatuna kõigile külastajatele nähtav ja see tekitas temas häbi ja hingelist piina. Seega nõudis klient, et poekett makstaks talle 3000 eurot hüvitist ja tagastaks 7,61 eurot saamata jäänud kauba eest.

Pood ei võtnud turvatöötaja tegevuse eest vastutust

Rimi tunnistas kauba eest makstud summa tagastamist, kuid vaidles muus osas kliendile vastu. Ka menetluskulud palus ta jätta kliendi kanda. Rimi väidab, et esiteks ei vastuta kauplus turvatöötaja tekitatud kahju eest, sest tegemist on sisseostetud teenusega. Ka leidis jaekett, et turvatöötaja käitus õigesti, sest tal tekkis iseteeninduskassas punase tule süttimisel põhjendatud kahtlus, et klient soovib lahkuda kaupade eest tasumata ja enne olukorra selgitamist.