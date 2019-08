Elisa ja Telia hoiatavad: petturid ahvatlevad ohvreid iPhone'i ja Samsungi nutitelefonidega

Ei Elisa ega Telia pole küsitlust kellelegi saatnud ning tegu on petuskeemiga, mille puhul on kasutatud ettevõtete logo ja sümboolikat.

Üleskutses õhutatakse inimesi vastama küsimustikule, mille täitmisel on võimalus võita auhindu, näiteks Apple iPhone XS ja Samsung Galaxy S10 telefone ja Apple Airpods kõrvaklappe. Üleskutsed on saabunud domeenilt worldvictory.zone ning kirjutatud nii eesti kui ka inglise keeles.

Tänaseks on teada ka juhtum, kus Elisa klient taolise petuskeemi ohvriks langes. Juulis sai klient teavituse Elisa logo ja sümboolikaga lehelt. Veebilehel paluti sisestada pangakonto ja -kaardinumber, mida inimene ka heausklikult tegi. Klient pöördus Elisasse ning andis teada, et tema kontolt on raha maha võetud. Elisa teavitas klienti, et tegu on petuskeemiga ja kinnitas, et ettevõte pole sellist auhinnamängu korraldanud.